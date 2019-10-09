Общество

ИзвестияИзвестияИркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области. Проект предполагает повышение оклада с 19 тыс. рублей до 27 тыс. рублей с 1 октября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать474

Подробнее о событии

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Известия18:47

Скандальный губернатор, которого публично критиковал Путин, захотел повысить себе оклад на 44%

URA.Ru15:15

Губернатор Приангарья предложил увеличить себе оклад почти на 44% - до 27,2 тыс. руб

ИрСити07:17

Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44%

ТАСС11:48

Сергей Левченко предложил повысить оклад губернатору

Иркутск Сегодня08:09

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

РБК15:03

Сергей Левченко предложил поднять оклад губернатору на 44%

Твой Иркутск06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:17, Вашингтон
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 07 октября в 14:51
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Армия и оружие

Живой щит: зачем боевики в Сирии мешают мирным жителям вернуться к семьям

По данным сирийского военного командования, которое стянуло к линии соприкосновения значительные силы, террористы Джебхат-ан-Нусры* используют мирных жителей в качестве живого щита.
ТК Звезда 22:04
Футбол

Сборные Германии и Аргентины сыграли вничью

Вести.Ru 17:16
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»

Телепрограмма 08:44
Политика

В ОБСЕ вспомнили, что Крым исторически принадлежал России

Высказывание Мартина Сайдика возмутило присутствующего на форуме посла Украины в Австрии, который так прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ: «Удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса».
Красная весна вчера в 03:11
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили турецкую операцию в Сирии

Лидер России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию в Сирии.
Общественная служба новостей 09:47
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ 10:16
Шоу-бизнес

Сергей Светлаков впервые показал старшего сына

Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb 15:50
Политика

Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений

Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
REGNUM 03:22
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Гаджеты

Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina

Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb вчера в 05:48
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета 13:37
Игры

Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК

Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 10:42
Политика

Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.
RT на русском 12:38
Армия и оружие

Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море

Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
ИА Крыминформ 09:08
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк

Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости 08:02
Политика

Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Гаджеты

Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
ТАСС вчера в 11:09
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Происшествия

Браконьеров с икрой и наркотиками задержали на юге Сахалина

На первом стане полицейские задержали более 15 браконьеров, которые сетями ловили рыбу.
АСТВ 21:49
Наука

Ученые обнаружили новые виды ос в тропическом лесу

Gazeta.SPb 20:00
Общество

Мутко: запрет точечной застройки в России не имеет смысла

Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
РИА Новости 09:21
Экономика

Власти Алтайского края оценили темпы роста цен

«В августе 2019 года по отношению к декабрю прошлого года цены в регионе на все товары и услуги увеличились на 2,7%, на продовольственные товары – на 2,3%. Темпы роста цен – умеренные», - заявил заместитель председателя правительства, министр экономического развития Павел Дитятев.
Алтайская правда 00:22
Политика

Савченко обвинила Порошенко в том, что он «проиграл» Украину

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
RT на русском 21:19
Футбол

Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах

Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках.
Чемпионат 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное