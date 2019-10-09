Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей. Соответствующий документ внесен Заксобрание области. Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тысяч рублей.

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

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