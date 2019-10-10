с чего всё началось

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей. Законопроект об этом он внёс в законодательное собрание.

Экономика Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор Российские автодилеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не повышать утильсбор.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией России» В Европарламенте призвали разработать стратегию борьбы с "дезинформацией" со стороны России. Об этом сказано в резолюции ЕП, передает RT.

Политика Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно» Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Заворотнюк перевезли в клинику для тяжелобольных пациентов Звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели на лечение в центр для тяжелобольных пациентов.

Политика Более 300 журналистов аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что более 300 журналистов были аккредитованы на первую пресс-конференцию украинского лидера Владимира Зеленского.

Авто «АвтоВАЗ» анонсировал новую модель Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.

Общество Аграрии Мордовии участвуют в выставке «Золотая осень» 9 октября в Москве начала работу Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019».

Происшествия СМИ узнали о личности напавшего на синагогу в Германии Мужчиной в зеленой куртке и шлеме, который напал на синагогу в немецком городе Галле, мог быть 27-летний немец по имени Стефан.

Политика Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.

Политика Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Финансы ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.

Экономика Правительство РФ намерено выделить Саратовской области 3,6 млрд рублей Бюджет Саратовской области может пополнится 3,63 млрд рублей от федеральной власти в качестве дотации.

Армия и оружие Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.

Происшествия Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости.

Политика Путин уволил Глазьева с поста своего советника Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.