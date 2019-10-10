Политика
RT на русскомГубернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей. Законопроект об этом он внёс в законодательное собрание.
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с чего всё началось
Согласно проекту поправок в региональный закон «О государственных должностях Иркутской области», оклад губернатору могут повысить с 1 октября 2019 года.News.ruвчера в 16:18
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Развитие иркутского аэропорта возможно только после ухода губернатора Левченко
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
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Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 10 октября, обстреляли Докучаевск, окраины Донецка и Горловки, а также юг ДНР.
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