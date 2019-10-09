Общество

РИА НовостиРИА НовостиИркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей. Соответствующий документ внесен заксобрание области. Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тысяч рублей.
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Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44%

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Глава Иркутской области задумал поднять себе зарплату на 44%

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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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