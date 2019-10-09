Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей. Соответствующий документ внесен заксобрание области. Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тысяч рублей.

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Происшествия Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев в четверг выйдет на свободу по УДО В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что Мусаев должен окончательно выйти на свободу в четверг.

Происшествия Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.

Шоу-бизнес Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».

Происшествия Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.

Футбол Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.

Хоккей «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем» В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.

Здоровье Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».

Общество В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер» Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.

Здоровье Россию и ЕС предупредили об угрозе распространения устойчивого к лекарствам туберкулеза Опасный туберкулез, прежде поражавший жителей самых бедных стран, становится проблемой и для Европы, России, Белоруссии и Казахстана, сообщает Euronews.

Авто В Японии нашли склад, где Nissan Skyline стоит дешевле нового iPhone Фанаты Nissan Skyline отыскали в Японии магазин подержанных автомобилей Trust Kikaku, где эти модели из частных коллекций в идеальном состоянии можно купить дешевле, чем 11-й iPhone.

Политика Минюст признал фонд Навального иностранным агентом «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.

Политика Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.

Авто «АвтоВАЗ» анонсировал новую модель Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.

Политика Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.

Политика Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.