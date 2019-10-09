Общество
РБКИркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
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Наука
Генетически отредактированный бык стал отцом безрогих телят в США
Общество
Арест для родителей курящих детей могут ввести в России
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России
В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья впервые стала матерью
Несмотря на успешную карьеру, больше всего Имбрулья всегда стремилась стать мамой, но личная жизнь артистки складывалась не так удачно: с 2003 по 2008 год она была замужем за фронтменом группы Silverchair Дэниелом Джонсом, но детей у супругов так и не появилось, как и в последующих отношениях Натали со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером и музыкантом Ленни Кравицем.
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Политика
США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров
Представители КНР и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по ключевым вопросам торговых переговоров двух стран.
Футбол
РФС заключил с правительством Москвы соглашение о развитии футбола
Российский футбольный союз (РФС), министерство спорта РФ, правительство Москвы и столичная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в столице.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Источник мира».
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Общество
В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей
В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
Наука
Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей
В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Наука
Биологи нашли молекулу, которая положила начало жизни на Земле
«Везикулы жирных кислот просто не выдерживают многих условий, встречающихся на Земле, и, конечно, это не те типы, которые необходимы для активизации наших биологических молекул», - рассказал один из авторов исследования Шереф Манси.
Футбол
Сборная Германии упустила победу над Аргентиной
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Культура
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Футбол
Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
Экономика
Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии
В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Космос