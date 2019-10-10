Политика

РБКРБКИркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
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Повышение оклада губернатора Приангарья связано с индексацией зарплат

РИА Новости00:43

СМИ пророчат губернатору Приангарья Сергею Левченко скорую отставку

Телеинформвчера в 00:50

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

РБКвчера в 15:03

Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44%

ТАССвчера в 11:48

Губернатор Приангарья предложил увеличить себе оклад почти на 44% - до 27,2 тыс. руб

ИрСитивчера в 07:17

Сергей Левченко предложил поднять оклад губернатору на 44%

Твой Иркутсквчера в 06:40

Развитие иркутского аэропорта возможно только после ухода губернатора Левченко

Иркутск Сегоднявчера в 23:49
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Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 00:36
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 08 октября в 07:26
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие

Bloomberg: турецкая армия начала переходить границу с Сирией

Дождь вчера в 06:22
Спорт

Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Телеканал 360° вчера в 13:32
Единоборства

Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика

Sports.ru 08 октября в 15:36
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня вчера в 03:57
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Политика

Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
ТАСС вчера в 22:24
Энергетика

В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения

Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ 07 октября в 23:45
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета вчера в 04:13
Космос

NASA опубликовало карту Луны для художников в формате 3D

iReactor 07 октября в 09:33
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Авто

Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Общество

Первая в мире клонированная корова умерла в Японии

В японском заповеднике умерла корова по кличке Кага, которая вместе с сестрой-близнецом стала первой клонированной коровой в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Кино

Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»

Мир фантастики вчера в 12:08
Политика

В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России

В Европарламенте призывают разработать эффективную стратегию борьбы с «дезинформацией» со стороны России.
RT на русском 01:09
Армия и оружие

В Киеве «Укроборонпром» впервые показал новые разработки оружия

Сегодня, 8 октября, в Киеве открылась ХVІ международная специализированная выставка «Оружие и Безопасность — 2019».
REGNUM 08 октября в 10:26
Спорт

«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»

«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер вчера в 06:19
Футбол

Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь

Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Спорт-Экспресс вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Москва слезам не верит» спасает мужа от тяжелой болезни

Зрителям Наталья запомнилась по роли Александры, дочери главной героини фильма "Москва слезам не верит".
Народные новости вчера в 12:26
Гаджеты

Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом

iReactor вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом

На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Пятый канал вчера в 02:53
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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