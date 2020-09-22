Происшествия
Газета.RuИркутское землетрясение затронуло 392 населенных пункта
Ночное землетрясение с эпицентром в Слюдянском районе Иркутской области затронуло 392 населенных пункта. Толчки ощущали жители 12 районов Иркутской области, а также четырех Бурятии. Отголоски сейсмоактивности были зарегистрированы даже в Монголии.
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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения
Областная газета (г. Иркутск)00:47
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