Происшествия

Газета.RuГазета.RuИркутское землетрясение затронуло 392 населенных пункта

Ночное землетрясение с эпицентром в Слюдянском районе Иркутской области затронуло 392 населенных пункта. Толчки ощущали жители 12 районов Иркутской области, а также четырех Бурятии. Отголоски сейсмоактивности были зарегистрированы даже в Монголии.
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