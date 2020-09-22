Иркутское землетрясение затронуло 392 населенных пункта
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Ночное землетрясение с эпицентром в Слюдянском районе Иркутской области затронуло 392 населенных пункта. Толчки ощущали жители 12 районов Иркутской области, а также четырех Бурятии. Отголоски сейсмоактивности были зарегистрированы даже в Монголии.В источнике
Подробнее о событии
МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области
Орда Инфо21 сентября в 15:30
Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 00:47