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Газета.Ru
Газета.Ru

Иркутское землетрясение затронуло 392 населенных пункта

Ночное землетрясение с эпицентром в Слюдянском районе Иркутской области затронуло 392 населенных пункта. Толчки ощущали жители 12 районов Иркутской области, а также четырех Бурятии. Отголоски сейсмоактивности были зарегистрированы даже в Монголии.В источнике
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ИрСити

Землетрясение 22 сентября ощущалось в 392 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии

ИрСити20:19
RT на русском

Какая обстановка сложилась в Иркутской области после землетрясения

RT на русскомвчера в 11:16
Орда Инфо

МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области

Орда Инфо21 сентября в 15:30
ТАСС

В Приангарье до вечера 22 сентября завершат обследование районов, где ощущались толчки

ТАССвчера в 01:28
Областная газета (г. Иркутск)

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 00:47
Твой Иркутск

МЧС: эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от Култука

Твой Иркутск21 сентября в 15:14
РИА Новости

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

РИА Новостивчера в 03:22

Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»
Коммерсантъвчера в 06:14
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Особое мнение: Аркадий Дубнов

Казахстан – страна, на территории которой серьезное было иноязычное этническое расслоение в результате северных территорий, которые были заселены русскими.
Эхо Москвывчера в 13:28

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

Организация Объединенных Наций поблагодарила президента России Владимира Путина за озвученное им на Генассамблее предложение по бесплатному обеспечению ее сотрудников российской вакциной от коронавируса.
Известия18:57
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NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало с Министерством обороны США меморандум о сотрудничестве, который предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства.
ТАСС18:30

Создана первая в мире ультрафиолетовая лампа, уничтожающая коронавирус

Крупная японская фирма осветительного оборудования Ushio Inc. запустила в производство первую в мире ультрафиолетовую лампу Care 222, которая способна уничтожать коронавирус без вреда для здоровья человека.
Южный Федеральныйвчера в 10:02

Экс-гендиректор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба более 3 млн рублей

Кассационный суд все наши доводы учел и сегодня апелляционная инстанция, отменив решение Савеловского райнного суда, приняла решение обязать ФК «Динамо» выплатить Муравьеву 2 миллиона 276 тысяч выходного пособия за три месяца и 947 тысяч рублей в качестве процентов за несвоевременную выплату.
Sport24.ruвчера в 14:11

ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько

Футбольный клуб "Химки" официально подтвердил, что бывший наставник подмосковного коллектива Дмитрия Гунько покинул свой пост К ближайшему матчу с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:06
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Сегодня поздно вечером в Калифорнии состоится ежегодное мероприятие Battery Day, в ходе которого компания Tesla расскажет акционерам и представителям СМИ о своих планах, а также о видении ситуации на мировом рынке электромобилей.
Коммерсантъвчера в 12:27

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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