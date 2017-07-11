Происшествия
ИзвестияИркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
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Неизвестные избили политика Сергея Угляница, оппонента губернатора Левченко
Московский Комсомолец22:11
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Политика
Сессия парламента Хакасии обещает быть горячей, но не взрывной
О стартующей 30 октября в 10 часов утра в Абакане 12-й сессии Верховного Совета Хакасии в информационном поле республики говорилось очень много.
ИА Хакасия вчера в 23:09
Хоккей
«Каролина» обыграла «Калгари», Свечников оформил дубль
Хозяева победили во встрече со счетом 2:1. В составе «Харрикейнз» дубль оформил Андрей Свечников.
Матч ТВ 21:40
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости 22:03
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Хоккей
«Сент-Луис»: Тарасенко перенёс операцию на плече
Один из лидеров заокеанского "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко перенёс операцию, время восстановления хоккеиста составит около пяти месяцев, - об этом сообщает Даг Армстронг, являющийся генеральным менеджером клуба.
Sport.ru 13:13
Политика
Премьер-министр Ливана ушел в отставку после массовых протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке после двухнедельных акций протеста, передает телеканал Sky News Arabia.
Дождь 10:46
Наука
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
Российские дороги предложили укрепить с помощью спецпокрытия из полиэтилена.
РЕН ТВ 17:58
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС 21:59
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Происшествия
В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
Порывы ветра сорвали кровлю с крыши пятиэтажного дома в городе Тулуне (Иркутская область).
ТАСС 22:44
Кино
«Малефисента» остается лидером российского проката
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.
АБН 27 октября в 18:45
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Коммерсантъ 22:27
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец 27 октября в 18:15
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.
Известия вчера в 10:17
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 09:59
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 06:41
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
RT на русском 19:29
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:51
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Спорт
WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года
Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Bethub.org 04:00
Политика
Внук муфтия Саудовской Аравии отказался ехать в Чечню к Кадырову
Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиз ибн Баз Салих отказался посетить Чечню.
News.ru вчера в 11:33
Происшествия
Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил Медалью Нестерова бортпроводницу Елену Лапуцкую, которая помогла пассажирам выбраться из аварийно севшего в Бурятии Ан-24.
Rambler News Service вчера в 11:00
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие
Российская армия примет на вооружение пистолет «Удав»
Новый российский пистолет «Удав» в будущем будет принят на вооружение в армию страны.
Дни24 27 октября в 03:09
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17