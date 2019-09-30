Политика

Красная веснаКрасная веснаВ правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора

Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.
РБКвчера в 13:33

Подробнее о событии

Губернатор Иркутской области продолжает работать после слухов об отставке

News.ru02:07

В Кремле готовят отставку губернатора, которого публично критиковал Путин

URA.Ruвчера в 14:23

В пресс-службе губернатора Иркутской области прокомментировали слухи о его отставке

Говорит Москва01:50

Иркутские власти прокомментировали сообщения об отставке губернатора

РИА Новостивчера в 22:01

Иркутского губернатора Сергея Левченко могут отправить в отставку

Эхо Москвывчера в 16:02

Пресс-служба губернатора Приангарья прокомментировала публикацию РБК о его отставке

ИрСити02:07

В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

РБКвчера в 13:33
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Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

REGNUM 08:27
Общество

Детские онкологи из НМИЦ Блохина пригрозили уволиться в полном составе

Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уволиться из НМИЦ из-за увольнения профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости 08:30
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие

Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью

Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика

«Титановая долина» в Верхней Салде лишилась самого крупного инвестора в регионе

Компания «СТОД», которая является лидером лесообработки в России, оказалась от намерений построить в ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде два предприятия стоимостью 15 млрд рублей, пишет РБК.
ТагилСити.ру 08:00
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Шоу-бизнес

Рики Мартин станет отцом в четвёртый раз

В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.
Газета Metro 04:04
Политика

Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
URA.Ru вчера в 10:18
Футбол

Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

Телеканал 360° 07:49
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Музыка

Соловьев ответил на критику от Гребенщикова

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика

Финтех-стартап Revolut выйдет на российский рынок до конца года

Британский финтех-стартап Revolut до конца года выйдет на восемь новых рынков, включая Россию, Бразилию, Японию и США.
Афиша Daily 08:20
Футбол

«Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско

Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".
Вести.Ru 07:55
Авто

Опубликованы рендеры возрожденной «Оки»

32CARS.ru вчера в 07:10
Общество

ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне

В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Общество

Константин Райкин возмутился обвинительным приговором актеру Устинову

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин не согласен с решением суда об изменении наказания актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно и намерен вместе с защитой обжаловать приговор.
Интерфакс 07:22
Общество

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Известия вчера в 00:18
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на ближайшую трехлетку, передаёт корреспондент радио «Вести FM».
Вести ФМ 07:36
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Хватал за ногу на обеде: Бориса Джонсона обвинили в домогательствах

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Телеканал 360° 04:20
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Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона

Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
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Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
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Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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