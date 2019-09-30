Политика
Красная веснаВ правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора
Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.РБКвчера в 13:33
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Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Общество
Детские онкологи из НМИЦ Блохина пригрозили уволиться в полном составе
Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уволиться из НМИЦ из-за увольнения профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости 08:30
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие
Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью
Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика
«Титановая долина» в Верхней Салде лишилась самого крупного инвестора в регионе
Компания «СТОД», которая является лидером лесообработки в России, оказалась от намерений построить в ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде два предприятия стоимостью 15 млрд рублей, пишет РБК.
ТагилСити.ру 08:00
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Шоу-бизнес
Рики Мартин станет отцом в четвёртый раз
В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.
Газета Metro 04:04
Политика
Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры
«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
URA.Ru вчера в 10:18
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Музыка
Соловьев ответил на критику от Гребенщикова
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
Финтех-стартап Revolut выйдет на российский рынок до конца года
Британский финтех-стартап Revolut до конца года выйдет на восемь новых рынков, включая Россию, Бразилию, Японию и США.
Афиша Daily 08:20
Футбол
«Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско
Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".
Вести.Ru 07:55
Авто
Опубликованы рендеры возрожденной «Оки»
32CARS.ru вчера в 07:10
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Общество
Константин Райкин возмутился обвинительным приговором актеру Устинову
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин не согласен с решением суда об изменении наказания актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно и намерен вместе с защитой обжаловать приговор.
Интерфакс 07:22
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на ближайшую трехлетку, передаёт корреспондент радио «Вести FM».
Вести ФМ 07:36
Политика
Хватал за ногу на обеде: Бориса Джонсона обвинили в домогательствах
Сидевшая по другую сторону от нынешнего британского премьера женщина позже рассказала журналистке, что с ней Борис Джонсон повел себя аналогичным образом.
Телеканал 360° 04:20
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс вчера в 05:00
Происшествия
Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания
В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Происшествия
Мужчина с ножовкой ворвался в школу на Кубани и порезал горло
Мужчина проник в одну из школ станицы Имеретинская на Кубани и на глазах детей полоснул себя ножовкой.
Русская Планета 08:16
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01