Футбол

Ставка TVСтавка TVИрландия - Швейцария: прогноз Максима Митрофанова 5 сентября 2019

Ирландия — Швейцария
1 – 1
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Авива Стэдиум»
Энда Стивенс
15′
Каллум Робинсон
Алан Джадж
58′
74′
Фабиан Шер
76′
Кевин Мбабу
Конор Хурихэйн
Скотт Хоган
82′
Дэвид Макголдрик
85′
86′
Бреэль Эмболо
Альбиан Айети
90′
Ремо Фройлер
Адмир Мехмеди
Алан Джадж
90′+1′
Дэвид Макголдрик
Алан Браун
90′+2′
90′+4′
Кевин Мбабу
Эдмилсон Фернандеш
Ирландия довольно неожиданно возглавляет свою группу и имеет 10 очков в своем активе.
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Ирландия - Швейцария: прогноз Максима Митрофанова 5 сентября 2019

Ставка TV14:18
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