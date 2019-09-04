Ирландия довольно неожиданно возглавляет свою группу и имеет 10 очков в своем активе.

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Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Экономика Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке "Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.

Здоровье Электронные сигареты спровоцировали вспышку легочных заболеваний Оказалось, что 90% пострадавших от легочных и респираторных заболеваний в Америке курили электронные сигареты со смесями, содержащими тетрагидроканнабинол – активное вещество марихуаны.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

Происшествия Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.

Политика Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.

Здоровье Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Политика Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.

Происшествия В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра Спасатели временно прервали поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма в связи с наступлением темноты, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.

Политика Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.

Единоборства Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.

Футбол Как сборная СНГ проигрывала Шотландии и как Россия должна сыграть сейчас При дефиците опытных, классных тренеров в России можно было бы ожидать его возвращения, но пока приглашений нет.

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских военнослужащих По оценке президента России Владимира Путина, до 90% идлибской зоны деэскалации контролируется террористами и "российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира".

Транспорт Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл три новые станции Фрунзенского радиуса метро, но их запустили пока без пассажиров из-за выявленных недочетов.

Политика Песков поделился планами Путина на день выборов Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков известил, что его начальник примет участие в электоральном процессе 8 сентября, информирует ТАСС .

Кино Катерина Шпица отдала сына в русско-испанскую школу Кстати, мой сын Герман пошел в первый класс учиться в русско-испанскую школу.

Общество Роструд назвал сферы с высокими зарплатами В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.

Происшествия В аэропорту Челябинска возобновилась посадка самолетов Посадка и взлет самолетов возобновились в челябинском аэропорту, где в пятницу утром из-за тумана не смогли приземлиться воздушные суда из Санкт-Петербурга и Симферополя.

Политика Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.