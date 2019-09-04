Футбол
Ставка TVИрландия - Швейцария: прогноз Максима Митрофанова 5 сентября 2019
Энда Стивенс
|15′
Каллум Робинсон
Алан Джадж
|58′
|74′
Фабиан Шер
|76′
Кевин Мбабу
Конор Хурихэйн
Скотт Хоган
|82′
Дэвид Макголдрик
|85′
|86′
Бреэль Эмболо
Альбиан Айети
|90′
Ремо Фройлер
Адмир Мехмеди
Алан Джадж
|90′+1′
Дэвид Макголдрик
Алан Браун
|90′+2′
|90′+4′
Кевин Мбабу
Эдмилсон Фернандеш
Ирландия
Расстановка 4‑3‑3
23
Рэндолф
2
Коулмэн
4
Даффи
5
Кио
3
Стивенс
10
Хоган
6
Уэлан
13
Хендрик
19
Джадж
8
Браун
11
Макклейн
1
Зоммер
4
Эльведи
5
Аканджи
22
Шер
2
Мбабу
17
Закария
10
Джака
13
Родригес
15
Айети
9
Сеферович
18
Мехмеди
Швейцария
Расстановка 3‑4‑3
Ирландия довольно неожиданно возглавляет свою группу и имеет 10 очков в своем активе.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:36, Вашингтон
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