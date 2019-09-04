Ирландия довольно неожиданно возглавляет свою группу и имеет 10 очков в своем активе.

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Политика Путин назвал Камчатку бриллиантом России Президент России Владимир Путин назвал Камчатку бриллиантом России, сообщает ТАСС.

Экономика «Роснано» допустило продажу доли в Tesla «Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Политика Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.

Политика Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.

Политика Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.

Технологии Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» Сбербанк России запустил уникальный сервис доставки продуктов из магазинов, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Единоборства Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Авто Mercedes обозначил даты выхода нового семиместного GLB Известны даты поступления семиместного кроссовера GLB от Mercedes на российский авторынок.

Происшествия В Свердловской области один человек пострадал при пожаре в двух домах Один человек пострадал при возгорании двух жилых домов на площади порядка 600 квадратных метров в Первоуральске Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Музыка В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.

Происшествия Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.

Политика Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.

Общество В Роскачестве рассказали об изменениях в поведении потребителей Накануне в Роскачестве рассказали, что при выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.

Армия и оружие В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.

Общество Роструд перечислил сферы с самой высокой зарплатой В Роструде перечислили сферы, в которых можно рассчитывать на зарплату от 80 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Экономика Индия одолжит России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока Индия намерена открыть для России кредитную линию объемом в миллиард долларов на развитие Дальнего Востока.

Политика Иран объявил о третьем этапе сокращения обязательств по ядерной сделке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, в котором сообщил о начале третьего этапа сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави.

Политика КНДР обвинили в попытке контрабандного ввоза 100 тыс. бутылок водки В ноябре прошлого года КНДР предприняла попытку импортировать 15,6 тысяч бутылок белорусской водки на общую сумму $14 тысяч, а в феврале — 90 тысяч бутылок водки производства России на сумму свыше $27 тысяч.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Теннис Серена Уильямс вышла в финал US Open Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Общество Основатель Uniqlo хочет, чтобы в будущем компанию возглавила женщина Фото: iStock Основатель японского холдинга Fast Retailing Co. Тадаши Янаи рассказал, что хочет видеть в качестве генерального директора своей дочерней компании Uniqlo женщину, пишет Bloomberg.