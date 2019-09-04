Футбол
ЧемпионатИрландия и Швейцария сыграли вничью, Дания разгромила Гибралтар
В конце встречи счёт сравнял форвард Ирландии Дэвид Макголдрик. В другом матче 5-го тура группы D отборочного турнира Евро-2020 национальная команда Гибралтара принимала Данию. Встреча прошла на стадионе «Виктория» и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.
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Ирландия — Швейцария. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года
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