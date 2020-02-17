Политика
Lenta.ruИрландия пожаловалась на активность российской разведки
Еще одним поводом для беспокойства издание называет якобы усилившуюся деятельность российской разведки в порту Дублина, изучающей инфраструктуру стратегического объекта.
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с чего всё началось
Российские разведчики у берегов Ирландии определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США, сообщила британская газета The Times.Коммерсантъвчера в 20:50
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Игры
Блогеры опубликовали видео с геймплеем отмененной StarCraft: Ghost
В сети появилось видео, в котором демонстрируется игровой процесс отмененной StarCraft: Ghost.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Экономика
Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к сервису быстрых расчетов
Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к своему сервису мгновенных расчетов между юридическими лицами, сообщили РБК представители этих компаний.
Происшествия
Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска
Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года, позже мера пресечения была продлена до 10 апреля 2020 года.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Политика
В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»
Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Баскетбол
Команда Джеймса обыграла команду Адетокунбо в Матче звезд НБА
Команда форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса одержала победу над командой форварда "Милуоки" Янниса Адетокунбо в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошел в Чикаго.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России
Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770
Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс.
Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Экономика
Мишустин хочет сделать с пенсиями то, чего не сделал Медведев
Правительство Михаила Мишустина «без нытья и раскачивания» принялось править пенсионную систему, выдвинув идею о снижении страховых взносов с зарплаты в Пенсионный фонд, сообщает PRIMPRESS.
Общество
В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта
В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с российскими туристами
Происшествия
В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом
Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Авто
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных паркетников для большой семьи
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Гаджеты
Популярный недорогой Honor получил Android 10 в Европе
Стабильная версия EMUI 10 для популярного недорогого смартфона Honor 8X дошла до европейских и африканских стран.
Здоровье
Коронавирус в Якутии не зарегистрирован
Все результаты анализов подтверждены в части отсутствия коронавируса, — сказала Елена Афраимовна.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения
Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
Биатлон
Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка
Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО
Звено истребителей Су-35С и три истребителя Миг-31БМ отработали задачи по уничтожению наземных целей.