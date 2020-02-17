Политика

Lenta.ruLenta.ruИрландия пожаловалась на активность российской разведки

Еще одним поводом для беспокойства издание называет якобы усилившуюся деятельность российской разведки в порту Дублина, изучающей инфраструктуру стратегического объекта.
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с чего всё началось
Российские разведчики у берегов Ирландии определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США, сообщила британская газета The Times
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Коммерсантъвчера в 20:50

Подробнее о событии

Британские СМИ заявили о разведывательной деятельности РФ у берегов Ирландии

Газета.Ru00:19

В Ирландии заявили об активности российской разведки у берегов страны

URA.Ruвчера в 23:59

Ирландия пожаловалась на активность российской разведки

Lenta.ruвчера в 22:48

Российские разведчики, по некоторым данным, искали у берегов Ирландии кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США

Эхо Москвы00:30

Активность российских разведчиков заметили в Ирландии

News.ruвчера в 22:22

The Times рассказала о работе российских разведчиков у берегов Ирландии

Коммерсантъвчера в 20:50

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

РБКвчера в 19:54
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Игры

Блогеры опубликовали видео с геймплеем отмененной StarCraft: Ghost

В сети появилось видео, в котором демонстрируется игровой процесс отмененной StarCraft: Ghost.
CyberSport.ru вчера в 15:58
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Экономика

Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к сервису быстрых расчетов

Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к своему сервису мгновенных расчетов между юридическими лицами, сообщили РБК представители этих компаний.
Ведомости 00:44
Происшествия

Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска

Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года, позже мера пресечения была продлена до 10 апреля 2020 года.
РИА Новости 00:58
Общество

Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Snob.ru вчера в 10:20
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Политика

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 14:35
Баскетбол

Команда Джеймса обыграла команду Адетокунбо в Матче звезд НБА

Команда форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса одержала победу над командой форварда "Милуоки" Янниса Адетокунбо в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошел в Чикаго.
ТАСС Спорт 00:16
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

RT на русском вчера в 16:53
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
RT на русском вчера в 08:24
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс.
ТАСС вчера в 20:11
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
Экономика

Мишустин хочет сделать с пенсиями то, чего не сделал Медведев

Правительство Михаила Мишустина «без нытья и раскачивания» принялось править пенсионную систему, выдвинув идею о снижении страховых взносов с зарплаты в Пенсионный фонд, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с российскими туристами

ТК Звезда вчера в 17:34
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом

Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости 00:30
Авто

Составлен ТОП-5 лучших бюджетных паркетников для большой семьи

Pnzdrive вчера в 05:10
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Гаджеты

Популярный недорогой Honor получил Android 10 в Европе

Стабильная версия EMUI 10 для популярного недорогого смартфона Honor 8X дошла до европейских и африканских стран.
ToDay News Ufa вчера в 13:14
Здоровье

Коронавирус в Якутии не зарегистрирован

Все результаты анализов подтверждены в части отсутствия коронавируса, — сказала Елена Афраимовна.
Якутия Daily 00:01
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН вчера в 13:12
Биатлон

Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Газета.Ru вчера в 13:57
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Армия и оружие

Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО

Звено истребителей Су-35С и три истребителя Миг-31БМ отработали задачи по уничтожению наземных целей.
Пятый канал вчера в 18:45
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