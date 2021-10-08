Снимки NASA доказали, что марсианский кратер Езеро был озером

Снимки марсохода NASA Perseverance показали, что кратер Езеро на Красной планете около 3,7 миллиарда лет назад был озером, в которое впадала река, с этим согласны более 30 учёных из разных стран.