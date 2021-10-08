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Ирландия согласилась на введение глобального налога для транснациональных корпораций

Правительство Ирландии согласилось присоединиться к соглашению ОЭСР о введении глобального налога в 15% на деятельность транснациональных корпораций.
Коммерсантъ
Сегодня в Париже состоится заседание совета ОЭСР, на котором будут обсуждаться технические вопросы соглашения, поэтому новая позиция Ирландии и Эстонии сыграет существенную роль в продвижении процесса.
Коммерсантъ
Глобальная налоговая реформа включает в себя два ключевых пункта, первый из которых предусматривает перераспределение прав на налогообложение крупнейших транснациональных корпораций, в том числе цифровых.
Финмаркет
Переход всех стран ЕС на 15-процентную ставку налога на прибыль, по оценке OECD, позволит привлечь дополнительные $150 млрд в год в виде налогов и стабилизировать международную налоговую систему.
CNews

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Ирландия, Эстония и Венгрия присоединились к соглашению о глобальном налоге
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