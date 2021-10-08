Сегодня в Париже состоится заседание совета ОЭСР, на котором будут обсуждаться технические вопросы соглашения, поэтому новая позиция Ирландии и Эстонии сыграет существенную роль в продвижении процесса.
Глобальная налоговая реформа включает в себя два ключевых пункта, первый из которых предусматривает перераспределение прав на налогообложение крупнейших транснациональных корпораций, в том числе цифровых.
"Для тестирования первыми новую систему оплаты труда опробуют семь регионов - участников пилотного проекта, на территории которых находятся 440 медучреждений, в которых работают более 170 тыс. человек", - сообщают Минтруд и Минздрав.
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост.
Напомним, в Оренбургской области несколько десятков человек отравились суррогатным алкоголем, на данный момент число смертей составляет 29 человек, известно о случае, когда сиротами остались пятеро детей.
Автомобильный портал Autonews напомнил о транспортном налоге, который необходимо уплатить до первого декабря, и о завершении тестового режима работы электронного СТС — свидетельства о регистрации транспортного средства.