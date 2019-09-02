Футбол
ODDS.ru«Томь» обыграла «Иртыш» в Кубке России
В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Отметим, что «Томь» идет на пятом месте в ФНЛ, «Иртыш» возглавляет дивизион «Восток» в ПФЛ.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:21, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
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Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
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Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Коммерсантъ 06:05
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Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»
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Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
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За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета 22:31
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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК 23:16
Политика
Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна 08:11
Футбол
Венгер не исключил возвращения к тренерской работе на ЧМ-2022
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о желании вернуться к работе с футбольной командой.
Матч ТВ 16:32
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В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
РБК 05:33
Космос
На 1-м энергоблоке Белорусской АЭС прошли гидравлические испытания трубопроводов и оборудования 1-го контура
Как сообщается, специалисты уже приступили к выполнению испытаний систем безопасности на уплотненный 1й контур, также перенесенных с подэтапа А-3.1, после чего гидравлическим испытаниям на прочность и плотность подвергнутся трубопроводы и оборудования 2го контура на давление 11,5 МПа, выполнить которые планируется в 1й декаде сентября 2019 г.
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Финансы
Рубль днем растет сильнее к евро, чем к доллару
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Гутерриш предупредил о «континентальном масштабе» терроризма в Африке
Генсек ООН Антонио Гутерриш обратил внимание на возрастающую угрозу терроризма в Африке, предупредив, что повстанческая группировка Союзных демократических сил Демократической Республики Конго (ADF) теперь связана с исламистскими ополченцами на всем континенте.
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