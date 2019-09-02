Омский «Иртыш» проиграл на своем поле в 1/32 финала Кубка России футбольному клубу «Томь» со счетом 0:2. Открыли счет гости на 31-й минуте после розыгрыша штрафного у ворот «речников», где возникла сутолока и расторопней всех оказался защитник «Томи».

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