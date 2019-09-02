Футбол
Новый Омск«Иртыш» уступил «Томи» в Кубке России
Омский «Иртыш» проиграл на своем поле в 1/32 финала Кубка России футбольному клубу «Томь» со счетом 0:2. Открыли счет гости на 31-й минуте после розыгрыша штрафного у ворот «речников», где возникла сутолока и расторопней всех оказался защитник «Томи».
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
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RT на русском 01:39
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Политика
Украинского политолога выгнали из студии российского телеканала
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".
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Происшествия
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Происшествия
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REGNUM вчера в 11:30
Финансы
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Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2–3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».
РБК вчера в 19:25
Политика
В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР
РИА Новости 01:30
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня вчера в 07:26
Гаджеты
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ТАСС 02:01
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.
RT на русском 02:09
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата.
РЕН ТВ вчера в 13:02
Политика
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Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
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Происшествия
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Культура
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Общество
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Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Энергетика
Мировые цены на нефть рванули вниз
Цены на нефть ускорили снижение до месячного минимума на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Китая может не состояться, так как стороны пока не сумели даже согласовать дату.
Lenta.ru вчера в 12:12
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Paparazzi.ru вчера в 03:05
Политика
Huawei предъявила США список претензий
Не ограничиваясь попытками что-то найти на компанию, США активно мешают нормальному ведению дел — например, затягивают выдачу виз и тормозят грузы, отмечают в Huawei.
Lenta.ru 00:29