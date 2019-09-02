Футбол
ODDS.ru«Томь» обыграла «Иртыш» в Кубке России
В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Отметим, что «Томь» идет на пятом месте в ФНЛ, «Иртыш» возглавляет дивизион «Восток» в ПФЛ.
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Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
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«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.
Экономика сегодня вчера в 23:08
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Игры
Свежий трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён драме злодея
Ubisoft представила свежий кинематографический трейлер Ghost Recon Breakpoint, посвящённый предыстории Коула Д. Уокера — главного злодея боевика, роль которого досталась Джону Бернталу.
Игромания.ру вчера в 12:21
Общество
Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
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Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия
Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней
Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Наука
Поведение собак зависит от особенностей строения их мозга
Ученые из США анализировали снимки магнитно-резонансной томографии собак 33 пород и выявили различия в строении их мозга.
Волга-Медиа вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Хоккей
«Ак Барс» уступил ЦСКА в матче КХЛ
Встреча казанского "Ак Барса" и московского ЦСКА завершилась со счетом 2:3 в пользу москвичей.
Реальное время вчера в 14:53
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
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Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны
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Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
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Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, а также проведет ряд международных встреч.
РЕН ТВ вчера в 11:29
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Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Космос
Астероид крупнее самого большого небоскреба сблизится с Землей
Потенциально опасным считается космическое тело, проходящее на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км. Также отмечается, что вероятность столкновения открытых крупных астероидов с Землей достаточно маленькая.
Петрозаводск говорит вчера в 08:03
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости вчера в 20:36
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Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
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Авто
Компания Nissan презентовала рамный внедорожник Terra
Компания Nissan провела рестайлинг нового рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили вчера в 21:52
Происшествия
Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
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Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве
РИА Новости вчера в 06:37
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru вчера в 05:19
Происшествия
В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи
Газета.Ru вчера в 17:33