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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Исаев предложил разведке и Минюсту искать сбежавших банкиров

По примеру других стран в России предложили, чтобы делами сбежавших банкиров занимались не только силовики, но и финансовые регуляторы, а также разведка.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК.
РБК05:58
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Общественная служба новостей

В России беглых банкиров будут ловить по новым правилам

Общественная служба новостей08:46
Вятка-На-Сети

Беглых банкиров предлагают ловить сообща: координировать отлов предлагают Минюсту

Вятка-На-Сети08:42
Pravda.Ru

Исаев предложил разведке и Минюсту искать сбежавших банкиров

Pravda.Ru07:22
Первое антикоррупционное СМИ

В борьбе с нечестными банкирами предложили использовать разведку, прокуратуру и Минюст

Первое антикоррупционное СМИ07:35
Lenta.ru

Беглых банкиров предложили ловить по-новому

Lenta.ru07:31
Компания

Глава АСВ предложил привлекать разведку и Минюст к борьбе с беглыми банкирами

Компания08:25
РБК

Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

РБК05:58

Арбитры матча «Ротор» — «Спартак» отстранены от работы

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры Алексей Сухой и Владимир Москалев отстранены от работы по итогам матча пятого тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и "Спартаком".
Газета.Ru07:55

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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Омские врачи оценили выводы о следах «Новичка» в организме Навального

Врачи московский НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, в свою очередь, провели анализ биологических жидкостей Навального и не нашли следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок».
Lenta.ru06:36
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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Белорусского телеведущего арестовали за участие в акции протеста

Известному в Белоруссии телеведущему Денису Дудинскому суд в Минске назначил десять суток административного ареста за участие в несанкционированной акции, сообщили РИА Новости в суде Первомайского района белорусской столицы.
РИА Новости08:43

Минск заявил о внешних попытках вбить клин между Белоруссией и Россией

«Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо знакомый нам по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия», — цитирует РИА Новости Головченко.
RT на русском08:16