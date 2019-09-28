Происшествия

Газета.RuГазета.RuИсчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца. По его словам, это подтвержденная информация.
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Пропавшее в Атлантике судно с украинскими моряками на борту затонуло

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Пропавшее в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло

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Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике

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Судно «Бурбон род» пропавшее во время шторма в Атлантике, затонуло

Эхо Москвы13:30
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
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Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

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Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.
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Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.
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Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
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В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
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Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
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Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
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S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Космос

Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя

Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
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Подозреваемого в поджоге храма на Васильевском острове задержали

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Создатели «Мстителей» представили профайл Тора

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Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
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По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
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