Происшествия

Газета.RuГазета.RuИсчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца. По его словам, это подтвержденная информация.
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