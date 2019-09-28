Исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца. По его словам, это подтвержденная информация.

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

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