Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю. Об этом в твиттере сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.
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