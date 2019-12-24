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Интерфакс«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю. Об этом в твиттере сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.
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