Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю. Об этом в твиттере сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.
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с чего всё началось
В конце октября комиссариат Савеловского района признавал Шаведдинова годным к службе, обжаловать решение в суде ему не удалось и впоследствие за несколько часов до задержания 23 декабря его признал законным
 и Мосгорсуд.
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