Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю. Об этом в твиттере сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

Происшествия В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

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Общество Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.

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Футбол «Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым «Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».

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Авто BMW представил M8 Gran Coupe в эксклюзивном исполнении First Edition Дизайн экстерьера автомобиля в значительной степени вдохновлен концептом M8 Gran Coupe, представленным еще в марте 2018 года на автосалоне в Женеве в качестве предварительного просмотра будущей серийной модели.