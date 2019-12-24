Общество
Интерфакс«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю. Об этом в твиттере сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.
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Происшествия
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Общество
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Общество
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Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
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Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
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Общество
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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Общество
Пичугина уволят с должности гендиректора «Ленфильма»
Министр культуры РФ Владимир Мединский решил уволить с должности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, передает ТАСС.
Экономика
Приморье впервые в России начало биржевые торги лесом на экспорт
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, экспортные торги лесоматериалами на товарной бирже проводят впервые в России.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Футбол
«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым
«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Армия и оружие
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Создать пять железнодорожных бригад вне состава вооруженных сил России для строительства Байкало-Амурской магистрали планируют Минобороны и администрация президента.
Авто
BMW представил M8 Gran Coupe в эксклюзивном исполнении First Edition
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Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»
Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
Армия и оружие
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Минооброны Японии собирается разместить в Кисарадзу все 17 конвертопланов Osprey.
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Суд отменил продление домашнего ареста экс-полпреду президента Ишаеву
Московский городской суд отменил продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.