Общество
Интерфакс«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю. Об этом в твиттере сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.
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Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России
«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», — написал Гончаренко.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА оспорить санкции WADA
Исполнительный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает пресс-служба ОКР.
Космос
Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»
Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Происшествия
Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Авто
Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам
В России в сумму в 32,2 тысячи рублей, которую граждане каждый месяц тратят на свои автомобили, входят затраты на топливо, регулярное техническое обслуживание и ремонт, страховки (каско и ОСАГО), транспортный налог, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Футбол
«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым
«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Общество
В Минтруде уточнили детали перехода на электронные трудовые книжки
Работники, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую на руки.
Технологии
МТС презентует «умную» колонку в начале 2020 года
МТС разработала «умную» колонку, виртуального ассистента и систему умного дома.
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
Шоу-бизнес
Настя Каменских появилась на съемках телешоу без юбки
Певица Настя Каменских эпатировала публику своим внешним видом на съемках телешоу X-Factor, появившись без юбки.
Происшествия
Суд отменил продление домашнего ареста для экс-губернатора Хабаровска
Решение о продлении срока домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву отменил Московский городской суд, 24 декабря сообщает пресс-служба суда.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Общество
Уровень воды в Венеции достиг критического уровня
Политика
Зеленский резко отчитал улыбающегося чиновника
Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал чиновника, улыбающегося на заседании Совета развития общин и территорий.
Армия и оружие
Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Шоу-бизнес
Галкин признался, что детей первой захотела Пугачева
По словам Максима Галкина, стать родителями предложила ему Алла Пугачева.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.