Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий. Сейчас на 10 вакансий в России претендуют 18 человек. Такие данные озвучил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.

Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий

Общество В Свердловской области ожидаются заморозки По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °. 6

Шоу-бизнес Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями Кстати, Максим Галкин не только записал видеопоздравление вместе со своей семьей, но и вспомнил свое шоу "Лучше всех !", на котором его гостями становятся совсем юные дарования.

Авто Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля. 91

Шоу-бизнес Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар. 36

Политика В России 1 июля объявят выходным В связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля будет объявлено выходным днем, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям основного закона, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 564

Происшествия В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 26

Экономика Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.

Общество Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы. 17

Общество Роспотребнадзор: к снятию ограничений Петербург не готов категорически Как передает РБК, она подчеркнула, что пока Северная столица не соответствует критериям, которые установлены Роспотребнадзором даже для первого этапа снятия ограничительных мер. 62

Авто В России насчитывается 125 тыс. автомобилей Datsun По их данным, на 1 января 2020 года на учете в Госавтоинспекции стояло 125 тысяч машин Datsun.

Происшествия На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса За сутки на Кубани выявили 80 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе региона. 1,2K

Здоровье В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников. 4

Происшествия СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике. 243

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 298

Общество Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении. 184