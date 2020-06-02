Общество
Lenta.ruИщущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий
Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий. Сейчас на 10 вакансий в России претендуют 18 человек. Такие данные озвучил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре 3 июня
РИА Новости 09:40
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
МИР 24 вчера в 08:02
Общество
В Свердловской области ожидаются заморозки
По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями Кстати, Максим Галкин не только записал видеопоздравление вместе со своей семьей, но и вспомнил свое шоу "Лучше всех !", на котором его гостями становятся совсем юные дарования.
Вокруг ТВ вчера в 13:06
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Авто
Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн
Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля.
AutoNews вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Авто
В России стали доступны программы льготного автокредитования
Автоновости дня вчера в 04:48
Политика
В России 1 июля объявят выходным
В связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля будет объявлено выходным днем, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям основного закона, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС
Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM вчера в 06:48
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Путешествия
Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты
Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
Общество
Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы
Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы.
Утро.ru 07:16
Здоровье
Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом
Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line 05:33
Политика
Россия пригласила военных 19 стран к участию в параде Победы
Парады состоятся в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил РФ, сообщил Шойгу.
МИР 24 06:01
Общество
Роспотребнадзор: к снятию ограничений Петербург не готов категорически
Как передает РБК, она подчеркнула, что пока Северная столица не соответствует критериям, которые установлены Роспотребнадзором даже для первого этапа снятия ограничительных мер.
Карповка 09:30
Кино
Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
NewInform вчера в 06:46
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Авто
В России насчитывается 125 тыс. автомобилей Datsun
По их данным, на 1 января 2020 года на учете в Госавтоинспекции стояло 125 тысяч машин Datsun.
Автоновости дня вчера в 00:22
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса
За сутки на Кубани выявили 80 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе региона.
Piter.tv 31 мая в 07:05
Здоровье
В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков
За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал 08:24
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью
Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 02:49
Здоровье
Города стали главными рассадниками коронавируса в Ростовской области
Доля городского населения среди заболевших коронавирусом достигла 53%, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
1rnd.ru 11:03