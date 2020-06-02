Общество

Lenta.ruLenta.ruИщущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий

Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий. Сейчас на 10 вакансий в России претендуют 18 человек. Такие данные озвучил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.
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Россиян, которые ищут работу, оказалось в два раза больше, чем вакансий

Общественная служба новостей12:35

Граждан, ищущих работу, в России оказалось вдвое больше, чем рабочих мест

REGNUM12:05

Безработных россиян оказалось в 2 раза больше, чем свободных вакансий

Live2410:59

Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий

Lenta.ru09:16
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Общество

Коронавирус пришел в Москву в январе

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко во время видеоинтервью заявил, что коронавирус пришел в Москву в «середине-конце января», когда Китай еще только делал первые заявления по эпидемии COVID-19.
Московский Комсомолец 13:07
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
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Армия и оружие

Avia.pro: боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Во время испытательного применения 27 мая «Пересвет» легко и, практически, мгновенно уничтожил израильский БПЛА в юго-западной части Сирии.
Недвижимость.RU 08:16
17
Общество

Росстат назначил новое фиксированное время публикации статистики

Росстат, который в мае этого года на фоне "удаленки" отошел от многолетней традиции обнародовать статистику в 16:00 мск и сдвинул раскрытие на более поздний период, ввел новую фиксированную временную отметку для публикаций.
Интерфакс 12:54
Политика

Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:05
Политика

Шойгу пригласил министра обороны США в Москву на Парад Победы

МИР 24 12:15
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Экономика

СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
Общество

«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины

Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей".
Российская газета 05:21
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Происшествия

На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания

Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы 12:31
Культура

Филипп Киркоров спел «песню простаты»

Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
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Гаджеты

Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M01, которая относится к сегменту бюджетных устройств.
Megaobzor.com 05:06
7
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
420
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
15
Гаджеты

Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake

В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
3DNews 05:58
Политика

ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью

Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 02:49
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Здоровье

Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом

Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line 05:33
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Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями Кстати, Максим Галкин не только записал видеопоздравление вместе со своей семьей, но и вспомнил свое шоу "Лучше всех !", на котором его гостями становятся совсем юные дарования.
Вокруг ТВ вчера в 13:06
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
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ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
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Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
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Фигурное катание

Жулин признался, что начал писать мемуары

RT на русском 12:31
Политика

Пушков сказал, чем закончится бунт в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз о том, чем закончатся погромы и беспорядки в Соединенных Штатах, вызванные убийством полицейскими чернокожего мужчины в Миннеаполисе.
Взгляд.ру 08:03
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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