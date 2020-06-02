Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий. Сейчас на 10 вакансий в России претендуют 18 человек. Такие данные озвучил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.

Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий

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