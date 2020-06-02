Общество
Lenta.ruИщущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий
Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий. Сейчас на 10 вакансий в России претендуют 18 человек. Такие данные озвучил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Происшествия
Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках
Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
Газета.Ru 06:57
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Здоровье
Коронавирусом заразились ещё 292 жителя Свердловской области
В Свердловской области коронавирусом за минувшие сутки заразились ещё 292 человека.
Екатеринбург в эфире 11:34
Общество
В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 11:50
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
О новом поражении армии сообщает турецкое агентство «Анадолу» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:02
Общество
Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы
Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы.
Утро.ru 07:16
Финансы
В июне курс доллара может протестировать коридор 67,00-67,35 рубля
Сильная поддержка задана текущим значением простой 200- дневной скользящей средней и равна 67 руб./долл.
Finam.Ru 10:35
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давление.
АБН 10:45
Политика
Памфилова разъяснила выбор даты голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, почему власти решили отказаться от идеи проведения голосования по почте на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
Городовой 07:55
Политика
Канцлер Ангела Меркель отказалась продолжать линию стратегического партнерства в отношениях между ЕС и Россией
Канцлер Ангела Меркель отказалась продолжать линию стратегического партнерства в отношениях между ЕС и Россией перед началом председательства Германии в Европейском Совете.
Эхо Москвы 09:07
Политика
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москву
Москва, 2 июня 2020, 18:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером пригласил коллегу принять в участие в параде Победы в Москве.
REGNUM 11:49
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Общество
В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек
Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
ТАСС 31 мая в 17:16
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
МИР 24 вчера в 08:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Футбол
«Спартак» расстался с физиотерапевтом
О расставании со специалистом сообщает пресс-служба "Спартака".
Bobsoccer 10:12
Киберспорт
Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020
Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Общество
Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев
Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7
США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 07:06
Общество
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
Авто
Год владения Porsche Cayenne обошелся дороже самой машины
Как сообщает издание Reddit, некий житель США за год эксплуатации потратил на Porsche Cayenne Turbo 2004 года выпуска 10 тыс. 698 долларов, это 744 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 02:25
Политика
Пушков сказал, чем закончится бунт в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз о том, чем закончатся погромы и беспорядки в Соединенных Штатах, вызванные убийством полицейскими чернокожего мужчины в Миннеаполисе.
Взгляд.ру 08:03
Общество
Транзит российского газа через Польшу возобновлён
К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
Life.ru вчера в 03:09
Биатлон
В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51