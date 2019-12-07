Общество

RT на русскомRT на русскомИщущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы. В настоящий момент проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
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Минтруд предложил платить стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет

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