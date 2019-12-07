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Общество Мэр Липецка прокомментировала видео с матом Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.

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Космос Астрономы допустили повторное приближение крупного астероида к Земле Крупный астероид 1998 HL1, приблизившийся к Земле в октябре этого года, может вновь подойти к планете спустя почти полтора года.

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