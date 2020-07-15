Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом говорится в распространённом судом уведомлении.

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

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