Политика
Радио SputnikИск Нидерландов против России по делу MH17 зарегистрировал ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу рейса MH17, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ. По утверждению правительства Нидерландов, самолет был сбит якобы из принадлежащей России зенитной установки "Бук".
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Нидерланды интересуют не деньги: юрист оценила иск к России по делу МН17
Sputnik Латвия13 июля в 09:38
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Гаджеты
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В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 06:18
Общество
Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег
Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости 13:33
Авто
КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения
Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net 03:27
Политика
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Общество
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:37
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Здоровье
Студенты назвали самые привлекательные места для работы
Предпочтения российских студентов при выборе будущего работодателя не претерпели существенных изменений в связи с эпидемией коронавируса.
РБК 17:03
Наука
Ученые ТГУ создали более твердую «скользкую» керамику для авиастроения
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали новый способ получения самосмазывающейся керамики с повышенной твердостью и аномально низким коэффициентом трения; этот материал сможет сделать бесшумной работу приборов в машино- и авиастроении, а также бытовой техники, сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 02:17
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Общество
Вирусолог оценил появление коллективного иммунитета у россиян
Специалист пояснил, что приведенные главой Роспотребнадзора показатели имеют отношение к анализу на антитела.
Evo-rus.com 15:44
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Авто
Range Rover и Range Rover Sport получили новый дизельный мотор
Улучшилась и динамика: с места до «сотни» Range Rover с новым мотором разгоняется за 7,4 секунды – на полсекунды быстрее, чем со старым двигателем SDV6.
Автоновости дня 06:02
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости 04:05
Финансы
Доллар слабо меняется к мировым валютам на фоне ситуации с пандемией
Курс доллара слабо меняется к другим мировым валютам, — рынки оценивают ситуацию с коронавирусом, в том числе новости о вакцине, а также решение Банка Японии по ставке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:24
Происшествия
Пятый день протестов в Хабаровске. Колонна митингующих провела шествие по центру города
В Хабаровске уже пятый день продолжаются массовые протесты .
Дождь 07:46
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Общество
В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов
Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в удвоенном количестве.
РИА Новости 17:34
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
Коммерсантъ 13:06
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Культура
Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма
Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.
Газета.Ru 06:43
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Наука
Пораженные легкие восстановлены соединением с живыми свиньями
Ученые из Колумбийского университета смогли восстановить легкое донора с помощью перекрестной циркуляции крови между свиньей и эксплантированным органом.
Live24 06:44
Футбол
ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal 10:39