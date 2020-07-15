Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу рейса MH17, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ. По утверждению правительства Нидерландов, самолет был сбит якобы из принадлежащей России зенитной установки "Бук".

Иск Нидерландов против России по делу MH17 зарегистрировал ЕСПЧ

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