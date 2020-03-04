Общество

УралинформбюроУралинформбюроИск к председателю СПЧ рассмотрят в Екатеринбурге

Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в суд на председателя Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева. Запись об этом появилась в базе "Электронное правосудие". Делом займется Арбитражный суд Свердловской области.
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с чего всё началось
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов
 базы «Электронное правосудие».
РБК01:00

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ВЭБ.РФ подал в суд на главу СПЧ Фадеева

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ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

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Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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