Армия и оружие

Газета.RuГазета.Ru«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Расчеты "Искандеров" Балтийского флота России провели плановую тренировку, обстреляв мишени. Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
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Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

RT на русском05:12

Под Калининградом «Искандеры» нанесли удар по условному противнику

РЕН ТВ05:07

Российские военные нанесли ракетные удары на фоне учений НАТО на Балтике

ФАН04:50

Военные РФ провели тренировку по нанесению ракетных ударов на фоне учений НАТО на Балтике

ТАСС04:43

Российские военные отработали ракетные удары в Калининградской области на фоне учений НАТО в Балтике

Эхо Москвы04:31

Российские военные отработали удар ракетами на фоне учений НАТО

Телеканал 360°05:05

Расчеты комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировки по поражению морских целей

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 05:10
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
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Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Политика

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат пластики

Малиновская решила долго не ждать и обратилась к хирургу, проведя операцию на веках.
Paparazzi.ru 07:35
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Путешествия

В Греции решили принять туристов без потерь для безопасности граждан

Греция должна принять туристов, не подвергая опасности своих граждан, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 13 июня во время своего визита на Санторин, сообщает греческий телеканал Skai.
ИА Красная Весна вчера в 12:21
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
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Религия

«Духовник Поклонской» отказался покидать монастырь

ИА Красная Весна 07:59
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Технологии

Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы

В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera вчера в 12:12
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Политика

Путин прокомментировал беспорядки в США

В качестве примера Путин привёл действия демократов, которые после прихода к власти «абсолютно демократическим» способом президента Дональда Трампа придумали «всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность».
Парламентская газета 06:41
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Общество

В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19

Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 10:31
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
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Общество

Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России

В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
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Происшествия

Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением об инциденте в Сан-Антонио, в ходе которого представившийся бойцом UFC мужчина устроил стрельбу в баре.
RT на русском 02:37
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Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
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Кино

Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом

Точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» еще не называют. Ранее авторы сериала сообщили, что в седьмом сезоне будет 12 серий.
Shraibikus News 02:02
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Наука

У шимпанзе в сердце вырастает кость, которая укрепляет важный орган

Английские исследователи из Ноттингемского университета обнаружили в сердцах ряда шимпанзе появление кости (os cordis), которая укрепляет важный для жизни орган.
HotGeo 12 июня в 04:38
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Происшествия

В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

В Балахнинском районе Нижегородской области произошло крупное ДТП, в результате которого три человека погибли, еще семь получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета вчера в 15:10
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Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru 08:13
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Общество

В Сиэтле прошла молчаливая акция протеста

В Сиэтле в США шумные демонстрации сменила молчаливая акция протеста.
Вести.Ru 12 июня в 23:52
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