Армия и оружие

Газета.RuГазета.Ru«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Расчеты "Искандеров" Балтийского флота России провели плановую тренировку, обстреляв мишени. Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Российские военные отработали ракетные удары в Калининградской области на фоне учений НАТО в Балтике

Эхо Москвы04:31

Под Калининградом «Искандеры» нанесли удар по условному противнику

РЕН ТВ05:07

Российские военные отработали удар ракетами на фоне учений НАТО

Телеканал 360°05:05

Военные РФ провели тренировку по нанесению ракетных ударов на фоне учений НАТО на Балтике

ТАСС04:43

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

RT на русском05:12

Российские военные нанесли ракетные удары на фоне учений НАТО на Балтике

ФАН04:50

Расчеты комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировки по поражению морских целей

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Баскетбол

Бывший игрок сборной СССР назвал Гомельского слабым тренером

Спорт день за днем 07:15
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,7K
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Вести.Ru вчера в 07:00
5,1K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
3,8K
Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
158
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
231
Общество

В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»

В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
45
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
799
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
1,8K
Происшествия

Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля

В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона.
BFM.ru 10:45
22
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
1,7K
Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
360
Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета вчера в 11:16
234
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
546
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об имуществе своей семьи

Иосиф Пригожин рассказал, что он — из небогатой семьи, поэтому с юных лет привык делать сбережения.
Рамблер 09:08
11
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
290
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
3,6K
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц

Экспресс газета 11:56
27
Армия и оружие

В Чехии на примере сноса памятника Коневу рассказали о незнании истории

Дочь экс-президента ЧССР Людвика Свободы раскритиковала муниципальные власти Праги за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу.
iReactor 12 июня в 10:50
Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

На создание «нормальной» вакцины от коронавируса потребуется полтора-два года, при этом вскоре стоит ожидать вторую волну заболеваемости.
Lenta.ru 05:49
74
Общество

Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
78
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
556
Шоу-бизнес

Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
11
Общество

Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России

Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
521
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Ранее ученые из Северо-Западного университета США сообщили, что коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.
Lenta.ru 12:10
7
Происшествия

На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Политика

В МИД Украины заявили, что минский процесс «держится на ИВЛ»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не умер.
RT на русском 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное