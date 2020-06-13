Армия и оружие
Газета.Ru«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Расчеты "Искандеров" Балтийского флота России провели плановую тренировку, обстреляв мишени. Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
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Расчеты комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировки по поражению морских целей
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