Армия и оружие
Газета.Ru«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Расчеты "Искандеров" Балтийского флота России провели плановую тренировку, обстреляв мишени. Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Расчеты комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировки по поражению морских целей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 05:10
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 05:34
Футбол
Обамеянг - о продлении контракта: «Арсенал» знает, почему до сих пор ничего не произошло»
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поговорил о ситуации со своим будущим.
Евро-футбол.ру 07:22
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Общество
В Еврейском музее сочли провокацией объявление о поиске бармена-славянина
В Еврейском музее и центре толерантности в Москве возмущены действиями субподрядчика по поиску персонала, который разместил на портале Restojob объявление о поиске на должность бармена для музейного кафе человека "славянской внешности".
Интерфакс 09:40
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости вчера в 08:20
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
Московский Комсомолец 08:51
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Шоу-бизнес
Костюшкин ответил на шутку Собчак о его изнасиловании в детстве
Экономика сегодня 05:01
Общество
Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован с коронавирусом
Главу Сургута Вадима Шувалова госпитализировали с коронавирусом.
Znak.com 02:00
Армия и оружие
Турция намерена создать две военные базы в Ливии
Деловое.ТВ 05:10
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Здоровье
В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:06
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Игры
Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер
CyberSport.ru вчера в 15:21
Политика
Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
ТАСС 07:15
Кино
Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН 12 июня в 22:18
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13