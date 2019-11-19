Общество

ВедомостиВедомостиИски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

В совещании приняли участие также руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директора отраслевых предприятий. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника совещания, а также сотрудник аппарата правительства.
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с чего всё началось

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

В аппарате вице-премьера комментарии по итогам совещания не давали, представитель «Роскосмоса» сказал «Ведомостям», что затрагивались «различные вопросы реализации государственной политики в области космической деятельности».
Ведомостивчера в 16:18

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Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

Ведомостивчера в 16:18

«Ведомости»: правительство решает, как не разорить космическую промышленность исками

Коммерсантъвчера в 22:08

СМИ сообщили об обсуждении защиты космической отрасли от «разорения»

РБК00:24

Космическая отрасль может разориться из-за исков Минобороны

URA.Ruвчера в 20:36

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Эхо Москвы00:16

В правительстве попытаются спасти космическую промышленность от разорения

ФедералПрессвчера в 17:41

«Роскосмос» ищет возможность не платить многомиллиардные штрафы Минобороны

Znak.comвчера в 21:02
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В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ»

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Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
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Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
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В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

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РБК вчера в 18:01
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Военное обозрение 00:04
Общество

Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
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Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 18 ноября в 14:20
Политика

Трамп назвал слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»

Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".
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Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Газета.Ru 00:39
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Общество

Почему ректор Алтайского медуниверситета покинул свой пост

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана, сообщают алтайские СМИ.
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Футбол

Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

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Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
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Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 01:24
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
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Адвокат Кокорина показала фото с подарком от футболиста

Футболист подарил мяч с автографом и надписью: «Стукаловым, спасибо за все от братьев Кокориных».
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Как пишет издание «Roadshow» со ссылкой на собственные источники, седан BMW i4 с полностью электрической тягой появится только в 2021 году.
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Общество

Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России

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МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
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Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
РБК вчера в 22:02
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Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Интерфакс вчера в 09:01
Армия и оружие

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
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Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Общество

Швеция прекратила расследование против Джулиана Ассанжа

В Швеции прекратили расследование против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Piter.tv вчера в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
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