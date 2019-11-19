В аппарате вице-премьера комментарии по итогам совещания не давали, представитель «Роскосмоса» сказал «Ведомостям», что затрагивались «различные вопросы реализации государственной политики в области космической деятельности».

с чего всё началось

В совещании приняли участие также руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директора отраслевых предприятий. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника совещания, а также сотрудник аппарата правительства.

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

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