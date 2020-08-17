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РИА Новости
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Евро и юани В первом квартале доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем впервые в истории опустилась ниже 50% — до 46%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новости01:00
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Мойка78

Грядет «дедолларизация»: Россия и Китай отвернулись от американской валюты

Мойка7805:27
Экономика сегодня

Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегодня06:09
Пятый канал

«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»

Пятый канал03:48
Кавказ Пост

Россия и Китай всё чаще проводят совместнные сделки без привлечения долларов

Кавказ Пост03:58
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВ03:34
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новости03:05
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новости01:00

В Воронеже умерла в больнице сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
RT на русском05:08
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
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