Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Евро и юани В первом квартале доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем впервые в истории опустилась ниже 50% — до 46%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новости01:00
Подробнее о событии
Мойка78

Грядет «дедолларизация»: Россия и Китай отвернулись от американской валюты

Мойка7805:27
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новости03:05
Кавказ Пост

Россия и Китай всё чаще проводят совместнные сделки без привлечения долларов

Кавказ Пост03:58
Пятый канал

«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»

Пятый канал03:48
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВ03:34
Экономика сегодня

Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегодня06:09
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новости01:00

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
858

В Белоруссии более 600 человек обратились в СК с заявлениями о травмах

«Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания», — отмечается в сообщении.
Известия06:47
16

США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover24вчера в 04:34
79

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
58