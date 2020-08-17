Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
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Евро и юани В первом квартале доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем впервые в истории опустилась ниже 50% — до 46%.В источнике
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