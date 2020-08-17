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РИА Новости
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Евро и юани В первом квартале доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем впервые в истории опустилась ниже 50% — до 46%.В источнике
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РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новости01:00
Пятый канал

«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»

Пятый канал03:48
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВ03:34
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новости03:05
Экономика сегодня

Альянс Китая и России ударит по позициям доллара

Экономика сегодня02:34
Кавказ Пост

Россия и Китай всё чаще проводят совместнные сделки без привлечения долларов

Кавказ Пост03:58

В Петербурге нашли тело бывшего чиновника Смольного

Санкт-Петербург, 17 августа 2020, 10:38 — REGNUM В одном из спальных районов Петербурга утром в понедельник, 17 августа, найдено тело 54-летнего мужчины, которые ранее работал главой аппарата бывшего вице-губернатора Михаила Мокрецова.
REGNUM03:38
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русскомвчера в 11:47
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Купеобразную версию Volkswagen Tiguan представят в сентябре

Компания Volkswagen назвала дату дебюта нового купе-кроссовера Tiguan X, созданного на основе удлиненной версии внедорожника Tiguan Allspace / L. Новинка получила переработанную крышу и корму, но ее техническая начинка идентична классическому Tiguan 2021 модельного года.
Picsnews.net03:35

Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ruвчера в 14:52
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