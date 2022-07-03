InfinicaИскусственное снижение цен на нефть вызовет обратный эффектПри попытке повлиять на нефтерынок с целью снижения цен а российское сырьё мир может столкнуться с противоположным результатом.InfinicaСтраны G7 планируют покупать нефть у России только за половину стоимости.Lenta.ruЗапрет не касается сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».Lenta.ruПланируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИскусственное снижение цен на нефть вызовет обратный эффектInfinica12:57Аналитик Правосудов заявил о росте цен на нефть при попытке их искусственно снизитьLenta.ru12:24Показать все источникиОценить6Поделиться