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Искусственное снижение цен на нефть вызовет обратный эффект

При попытке повлиять на нефтерынок с целью снижения цен а российское сырьё мир может столкнуться с противоположным результатом.
Infinica
Страны G7 планируют покупать нефть у России только за половину стоимости.
Lenta.ru
Запрет не касается сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».
Lenta.ru
Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.
Lenta.ru

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Искусственное снижение цен на нефть вызовет обратный эффект
Infinica12:57
Аналитик Правосудов заявил о росте цен на нефть при попытке их искусственно снизить
Lenta.ru12:24
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