InfinicaИскусственное снижение цен на нефть вызовет обратный эффектПопытки стран «Большой семерки» (G7) искусственно снизить цены на российскую нефть могут дать обратный эффект.Lenta.ruСтраны G7 планируют покупать нефть у России только за половину стоимости.Lenta.ruЗапрет не касается сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».Lenta.ruПланируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦенам на нефть предсказали взрывной ростСекрет фирмы14:00Аналитик Правосудов заявил о росте цен на нефть при попытке их искусственно снизитьLenta.ru12:24Искусственное снижение цен на нефть вызовет обратный эффектInfinica12:57Эксперт назвал последствия искусственного снижения цен на нефтьОреанда-Новости13:47Показать ещёОценить7Поделиться