Армия и оружие
Lenta.ru«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» подтвердила информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает в Twitter агентство AFP со ссылкой на агентство террористов Amaq.
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Общество
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Известия 12:06
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Происшествия
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Кино
Федор Добронравов заявил, что продолжение «Сватов» выйдет на экраны
Часть серий сняли зимой еще 2018 года, остальные летом. Еще ряд сцен будет досниматься в январе-феврале 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 13:17
Политика
Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете
Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Футбол
«Спартак» назвал состав на кубковый матч с «Ростовом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал состав игроков, которые с первых минут выйдут сегодня на матч 1/8 Кубка России по футболу против "Ростова" на "Открытии Арена".
Московский Комсомолец 11:40
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Зарубежные аналитики составили рейтинг автомобилей, меньше и больше всего теряющих в цене от начальной стоимости.
32CARS.ru 07:11
Экономика
Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб
Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
РБК 12:52
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Теннис
Бенчич вышла в полуфинал итогового турнира WTA и сыграет со Свитолиной
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу над представительницей Голландии Кики Бертенс на итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай).
REGNUM 10:50
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Общество
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me вчера в 11:45
Политика
Парламент Украины принял закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из структуры энергетической компании «Нафтогаз».
Известия 12:41
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Политика
Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Общество
На Макгрегора заявили в российскую прокуратуру
Член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру России на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.
Lenta.ru 11:03
Политика
США официально признали геноцид армян в Турции
29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.
МонаВиста вчера в 04:52
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 12:48
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Происшествия
СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
РИА Новости 10:37
Хоккей
Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Происшествия
Задержан замглавы отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
В Петербурге задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
АБН 00:31
Происшествия
СМИ: в Кольцово из-за сообщения о минировании садится самолет, ранее вылетевший в Сургут
Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Сургут, возвращается в Кольцово, чтобы совершить экстренную посадку из-за сообщения о минировании.
Znak.com 12:23