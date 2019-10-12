Футбол

Soccer.ruSoccer.ruИсландия — Франция 0:1

Исландия — Франция
0 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Лаугардалсвёллур»
Йоханн Берг Гудмундссон
Йон Бедварссон
16′
29′
Оливье Жиру
Рагнар Сигурдссон
43′
Рунар Мар Сигурйонссон
63′
66′
Оливье Жиру
68′
Бенджамен Павар
Рунар Мар Сигурйонссон
Альфред Финнбогасон
73′
78′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Арнор Траустасон
Арнор Сигурдссон
81′
88′
Корентен Толиссо
88′
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
Сборная Франции обыграла командой Исландии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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