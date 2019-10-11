Футбол
Soccer.ruИсландия — Франция 0:1
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Лаугардалсвёллур»
Йоханн Берг Гудмундссон
Йон Бедварссон
|16′
|29′
Оливье Жиру
Рагнар Сигурдссон
|43′
Рунар Мар Сигурйонссон
|63′
|66′
Оливье Жиру
|68′
Бенджамен Павар
Рунар Мар Сигурйонссон
Альфред Финнбогасон
|73′
|78′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Арнор Траустасон
Арнор Сигурдссон
|81′
|88′
Корентен Толиссо
|88′
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
Исландия
Расстановка 4‑4‑2
1
Халльдоурссон
4
Паульссон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
23
Скуласон
22
Бёдварссон
11
Финнбогасон
8
Бьярнасон
17
Сигурдссон
9
Сигторссон
10
Сигурдссон
16
Манданда
2
Павар
4
Варан
5
Лангле
18
Динь
20
Иконе
12
Толиссо
7
Гризманн
17
Сиссоко
14
Матюиди
10
Бен-Йеддер
Франция
Расстановка 4‑5‑1
Сборная Франции обыграла командой Исландии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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Футбол, Евро-2020, отбор, Исландия – Франция, прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ruвчера в 13:59
Исландия с Р. Сигурдссоном в составе уступила Франции в матче отбора Евро-2020
Чемпионатвчера в 16:39
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