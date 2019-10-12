Футбол
Soccer.ruИсландия — Франция 0:1
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Лаугардалсвёллур»
Йоханн Берг Гудмундссон
Йон Бедварссон
|16′
|29′
Оливье Жиру
Рагнар Сигурдссон
|43′
Рунар Мар Сигурйонссон
|63′
|66′
Оливье Жиру
|68′
Бенджамен Павар
Рунар Мар Сигурйонссон
Альфред Финнбогасон
|73′
|78′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Арнор Траустасон
Арнор Сигурдссон
|81′
|88′
Корентен Толиссо
|88′
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
Исландия
Расстановка 4‑4‑2
1
Халльдоурссон
4
Паульссон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
23
Скуласон
22
Бёдварссон
11
Финнбогасон
8
Бьярнасон
17
Сигурдссон
9
Сигторссон
10
Сигурдссон
16
Манданда
2
Павар
4
Варан
5
Лангле
18
Динь
20
Иконе
12
Толиссо
7
Гризманн
17
Сиссоко
14
Матюиди
10
Бен-Йеддер
Франция
Расстановка 4‑5‑1
Сборная Франции обыграла командой Исландии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 21:44, Вашингтон
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан 20:00
Армия и оружие
Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском 20:21
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов
На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК вчера в 18:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Происшествия
Ушла продавать машину и пропала: в Екатеринбурге ищут девушку со шрамом на шее
В Екатеринбурге добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 27-летнюю Ксению Каторгину.
КП - Екатеринбург 17:31
Гаджеты
Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700
В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
iXBT.com 11:56
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
Правительство России разработало проект постановления, согласно которому окна в подвальные помещения многоквартирных домов должны будут содержаться открытыми, чтобы обеспечить выход для безнадзорных животных, сообщил вице-премьер Виталий Мутко в ответ на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
РИА Новости 08:24
Армия и оружие
НМ ЛНР сообщила об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
«В районе населённого пункта Новоастраханское отмечено нахождение ЗРК «Бук» на временной позиции второй батареи 223-го зенитно-ракетного полка ВФУ», — сообщил Осадчий.
ИА Новороссия 15:30
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 21:25
Политика
Военным собираются поднять зарплаты и пенсии
В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.
Pressa40 06:42
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru вчера в 04:45
Автоспорт
Квалификацию «Формулы-1» на Гран-при Японии перенесли из-за тайфуна
Тайфун «Хагибис» стал причиной переноса квалификационных соревнований 17-го этапа «Формулы-1» Гран-при Японии.
РБК 02:22
Футбол
Озил выставил на продажу дом в Лондоне
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выставил на продажу свой дом в Лондоне.
Soccer.ru 12:37
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета 21:31
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдётся в $599
3DNews 09 октября в 03:35
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости вчера в 13:43
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Экономика
США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
RT на русском 16:24
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru вчера в 03:56
Киберспорт
Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard
Гонконгские протестующие, кажется, стали токсичными для любого крупного бизнеса, который ведет дела в Китае.
Коммерсантъ FM 09 октября в 15:25
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02