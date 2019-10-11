Футбол
RT на русскомГол Жиру принёс Франции победу над Исландией в отборе на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Лаугардалсвёллур»
Йоханн Берг Гудмундссон
Йон Бедварссон
|16′
|29′
Оливье Жиру
Рагнар Сигурдссон
|43′
Рунар Мар Сигурйонссон
|63′
|66′
Оливье Жиру
|68′
Бенджамен Павар
Рунар Мар Сигурйонссон
Альфред Финнбогасон
|73′
|78′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Арнор Траустасон
Арнор Сигурдссон
|81′
|88′
Корентен Толиссо
|88′
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
Исландия
Расстановка 4‑4‑2
1
Халльдоурссон
4
Паульссон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
23
Скуласон
22
Бёдварссон
11
Финнбогасон
8
Бьярнасон
17
Сигурдссон
9
Сигторссон
10
Сигурдссон
16
Манданда
2
Павар
4
Варан
5
Лангле
18
Динь
20
Иконе
12
Толиссо
7
Гризманн
17
Сиссоко
14
Матюиди
10
Бен-Йеддер
Франция
Расстановка 4‑5‑1
Встреча, прошедшая в Рейкьявике, завершилась со счётом 1:0 в пользу действующих чемпионов мира. Автором единственного гола в матче стал Оливье Жиру, реализовавший пенальти на 66-й минуте. Ранее сообщалось, что Украина одержала победу над Литвой в квалификации на Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Исландия с Р. Сигурдссоном в составе уступила Франции в матче отбора Евро-2020
Чемпионатвчера в 16:39
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Газета.Ru 10 октября в 02:55
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor вчера в 19:53
Происшествия
В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам
Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.
RT на русском 01:57
Происшествия
В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек
РБК вчера в 20:51
Политика
Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Здоровье
Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней
В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
РБК 03:01
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Общество
В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна
Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
RT на русском 02:58
Экономика
СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
REGNUM 10 октября в 11:09
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Кино
Скончался голливудский актер Роберт Форстер
Актер сыграл в фильмах у Квентина Танатино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика
Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 00:48
Здоровье
Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие
Как рассказал лауреат Нобелевской премии британский ученый-медик Питер Рэтклифф, информация о чувашской полицитемии были важны для изучения механизма регуляции уровня кислорода в клетках.
Правда ПФО вчера в 09:07
Футбол
«Зенит» намерен купить Чистякова за 3,5 млн евро
25-летний футболист стал главным приоритетом «Зенита» на зимнее трансферное окно.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:03
Происшествия
Прокуратура выяснит причины смещения свай жилого дома в Салехарде
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку после смещения свайного основания жилого двухэтажного дома в Салехарде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 03:33
Хоккей
Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Айлендерс»
Советский спорт 01:56
Общество
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Футбол
В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА по итогам очередных матчей отборочного турнира Евро-2020, которые прошли 10 октября, выбрала лучший момент игрового дня.
Sportbox.RU вчера в 21:06
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными последствиями, если та продолжить наступательную операцию в Сирии.
URA.Ru 09 октября в 18:59
Авто
Минпромторг России: на автомобили Aurus собрано свыше 600 заказов
Кстати, лимузин Senat L700 и минивэн Arsenal уже участвуют в дорожных тестах, а работы над созданием внедорожника Komendant, который должен дебютировать в конце лета 2020-го, идут полным ходом.
Новые автомобили вчера в 07:29