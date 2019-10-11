Встреча, прошедшая в Рейкьявике, завершилась со счётом 1:0 в пользу действующих чемпионов мира. Автором единственного гола в матче стал Оливье Жиру, реализовавший пенальти на 66-й минуте. Ранее сообщалось, что Украина одержала победу над Литвой в квалификации на Евро-2020.

Гол Жиру принёс Франции победу над Исландией в отборе на Евро-2020

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