Футбол

RT на русскомRT на русскомГол Жиру принёс Франции победу над Исландией в отборе на Евро-2020

Исландия — Франция
0 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Лаугардалсвёллур»
Йоханн Берг Гудмундссон
Йон Бедварссон
16′
29′
Оливье Жиру
Рагнар Сигурдссон
43′
Рунар Мар Сигурйонссон
63′
66′
Оливье Жиру
68′
Бенджамен Павар
Рунар Мар Сигурйонссон
Альфред Финнбогасон
73′
78′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Арнор Траустасон
Арнор Сигурдссон
81′
88′
Корентен Толиссо
88′
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
Встреча, прошедшая в Рейкьявике, завершилась со счётом 1:0 в пользу действующих чемпионов мира. Автором единственного гола в матче стал Оливье Жиру, реализовавший пенальти на 66-й минуте. Ранее сообщалось, что Украина одержала победу над Литвой в квалификации на Евро-2020.
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