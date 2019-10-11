Футбол

ODDS.ruODDS.ruИсландия – Франция: эксперты не сомневаются в успехе чемпионов мира

Франция — Турция
14 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Стад де Франс»
Матч седьмого тура квалификации Евро-2020 Исландия – Франция пройдет 11-го октября на арене «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Главный арбитр встречи Джанлука Рокки даст стартовый свисток в 21:45 по московскому времени.
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Футбол, Евро-2020, отбор, Исландия – Франция, прямая текстовая онлайн трансляция

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Исландия-Франция 11.10.2019 прогноз Ф1 (2)

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Исландия — Франция: есть ли шансы у хозяев?

Все про Спорт ру10 октября в 04:52

Исландия — Франция. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 11 октября 2019 года

LiveSport.ru10 октября в 02:45
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
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Транспортный налог изменился в России

В ведомстве напомнили, что с этого года на территории России начал действовать измененный порядок налогообложения транспортных средств, передает информационное издание Autonews.ru.
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Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
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Путин пошутил про вмешательство в выборы США

Президент Владимир Путин пошутил, что предположение корреспондента RT о переизбрании Дональда Трампа на должность главы США приведёт к новым разговорам о вмешательстве России в американские выборы.
News.ru 07:15
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Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
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Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Армия и оружие

Арабские страны назвали операцию Турции в Сирии вторжением и агрессией

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии является «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета».
РБК 08:12
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке

Газета.Ru 08:42
Футбол

Черчесов поделился мнением об уровне российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола.
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Том Харди намекнул на появление Человека-паука в «Веноме 2»

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На странице в инстраграме актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото.
Газета.Ru 08:23
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвёртой беременности

Телеведущая объявила о четвёртой беременности, поскольку скрывать данный факт больше не представлялось возможным.
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В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета 09:06
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В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
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Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
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По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета вчера в 06:49
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Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором

Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.
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Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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Военные США в Сирии подверглись обстрелу с турецких позиций, сообщил Пентагон.
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Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

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Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

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Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
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