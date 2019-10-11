Матч седьмого тура квалификации Евро-2020 Исландия – Франция пройдет 11-го октября на арене «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Главный арбитр встречи Джанлука Рокки даст стартовый свисток в 21:45 по московскому времени.

Исландия – Франция: эксперты не сомневаются в успехе чемпионов мира

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