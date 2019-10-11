Футбол

ODDS.ruODDS.ruИсландия – Франция: эксперты не сомневаются в успехе чемпионов мира

Франция — Турция
14 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Стад де Франс»
Матч седьмого тура квалификации Евро-2020 Исландия – Франция пройдет 11-го октября на арене «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Главный арбитр встречи Джанлука Рокки даст стартовый свисток в 21:45 по московскому времени.
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Футбол, Евро-2020, отбор, Исландия – Франция, прямая текстовая онлайн трансляция

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